Dilek Türker, 'Cyrano Rock' ile 80. Yaşını Coşkuyla Kutladı

Dilek Türker, 80. yılını 'Cyrano Rock' ile kutladı

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Dilek Türker, Tiyatro Keyfi tarafından sahneye uyarlanan 'Cyrano Rock' oyunu ile 80. yaşını coşkuyla kutladı. Oyun, Fransa'nın ünlü şair ve oyun yazarı Edmond Rostand'ın klasik eseri 'Cyrano de Bergerac''dan esinlenerek hazırlandı ve Şişli Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Ödüllü Performansın Arka Planı

Yılın en iyi yönetmeni ve yılın en iyi ikili performansı ödüllerine layık görülen bu eserin gösteriminde, Dilek Türker’in 80. yaşına özel bir kutlama gerçekleştirildi. Türker, oyun sonrası yaptığı açıklamada, "Benim şerefime oynuyorlar. Bunlar bir vefa, bir sevgi, bir saygı örneği ki bunlara çok ihtiyacımız var." dedi.

Türker'in Sanat Dolu Hayatı

34 yıl önce Tiyatro Ayna isimli bir tiyatro topluluğu kurduğunu hatırlatan usta sanatçı, 1999 yılında devlet sanatçısı unvanını aldığını ve 12 yıl boyunca Türkiye’yi uluslararası platformda temsil ettiğini dile getirdi. Dilek Türker, devam eden sanatsal kariyerinin onları yaşlandırmadığını, aksine gücünü artırdığını belirtti.

Genç Sanatçılara Öneriler

Genç sanatçılara ülkelerini ve tarihlerini tanımaları konusunda tavsiyelerde bulunan Türker, "Sanatçı seçimlerinde dikkatli olmalı. Güzel Türkçe konuşan, umutlarını asla yitirmemiş insanlara yönelsinler." şeklinde konuştu. Bu akşamki etkinlikte, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden biri olarak sahnede olmak kendisi için bir gurur kaynağıydı.

'Cyrano Rock' Oyununun Detayları

'Cyrano Rock' oyunu, Kemal Başar’ın yanı sıra Zelal Barlas, Savaş Alp Başar ve Zeynep Yaylıcıoğlu gibi oyuncuları da barındırmaktadır. Oyun, 26 Şubat'ta Şişli Tiyatrosu, 6 Şubat'ta Edirne Uzunköprü Atatürk Kültür Merkezi, 15 Mart'ta Kozzy Kültür Merkezi ve 17 Mart'ta Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyunun biletleri Biletinial, Bubilet ve Biletix üzerinden temin edilebilir.

Fransız şair ve oyun yazarı Edmond Rostand'ın ünlü eseri "Cyrano de Bergerac"dan esinlenerek Tiyatro Keyfi tarafından sahneye uyarlanan "Cyrano Rock" oyunu, Şişli Tiyatrosu'nda sahnelendi. Oyuncu Dilek Türker (solda) ve Tiyatro Keyfi Sanat Yönetmeni Kemal Başar (sağda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.