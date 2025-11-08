Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Türkiye Kart (TRKART) Dönemi Başladı

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda dijital dönüşüm

Girişler TRKART ve yeni turnike sistemiyle hızlanıyor

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi girişlerinde Türkiye Kart (TRKART) uygulaması ve yeni turnike sistemini hayata geçirerek dijitalleşme adımı attı. Ziyaretçiler artık parka çok daha kolay ve hızlı giriş yapabilecek.

Milli parkı yaya olarak ziyaret edecek misafirler, TRKART mobil uygulaması üzerinden QR kod ile ödeme gerçekleştirebilecek. Ayrıca turnikelerde kredi kartı ile ödeme imkânı da sağlanacak.

Ziyaretçiler, fiziki Türkiye Kart talep etmeleri durumunda postane şubelerinden kartlarını temin edebilecek; bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden dijital kart sahibi olmak da mümkün olacak. Fiziksel kart isteyen vatandaşların en yakın postane merkezine başvurmaları gerekiyor.

Yeni sistemle birlikte milli park girişlerinde hem kolaylık hem de hız hedefleniyor.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndan yapılan açıklamada "Milli Parkımızı yaya olarak ziyaret edecek misafirlerimiz için TRKART (Türkiye Kart) uygulaması ve turnike sistemi devreye alınmıştır. Aynı zamanda kredi kartı ile de ödeme imkanı bulunan turnike sistemi ile milli parkımızı ziyaret edecek vatandaşlarımız, TRKART mobil uygulaması üzerinden QR kodl ile ödeme imkanına sahip olacaktır" ifadeleri yer aldı.

