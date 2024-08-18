Dilek Yarımadası Yangın Riski Nedeniyle Ziyarete Kapatıldı

Dilek Yarımadası'nda Yangın Önlemleri

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, artan orman yangınları riski nedeniyle 18-26 Ağustos tarihleri arasında ziyarete kapatıldı.

Valilikten Açıklama

Aydın Valiliği, Kuşadası Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan önlemler doğrultusunda bu kararın alındığını duyurdu. Yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin artırıldığı belirtildi. Milli Parkın Özellikleri

27 bin 598 hektarlık bir alanı kapsayan Dilek Yarımadası, Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerine kadar uzanmakta ve sıklıkla ziyaret edilen doğal güzellikler arasında yer almaktadır.