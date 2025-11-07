Dilkaya Deltası'nda Sonbahar Kartpostalları

Dilkaya Deltası, Van Gölü'nün incisi olarak bilinen, yüzlerce kuş türüne ve zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapan eşsiz bir alan. Sonbaharın gelişiyle birlikte delta, adeta kartpostallık manzaralara sahne oluyor.

Van'ın doğal harikalarından biri olan delta ve çevresi, sonbaharda sarı, kızıl ve kahverenginin binbir tonu ile kaplanıyor. Artos Dağı'nın silüeti altında, Van Gölü'nün tuzlu suyuyla birleşen delta; çevre mahallelerdeki sararan ağaçlar ve göl yüzeyine yansıyan altın tonlarıyla görenleri büyülüyor.

Kuşların uğrak noktası

Sazlıklar ve sulak alanlar, bu mevsimde hem yerleşik hem de göçmen kuşların son hazırlıklarına sahne oluyor. Kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için eşsiz kareler sunan delta, biyolojik çeşitliliğini sonbaharın huzurlu atmosferiyle birleştiriyor. Bölge, sararan otlar ve kızıllığa bürünen ağaçların oluşturduğu manzaralarla adeta tabloyu andırıyor.

VAN GÖLÜ’NÜN İNCİSİ OLARAK BİLİNEN, YÜZLERCE KUŞ TÜRÜNE VE ZENGİN BİR BİYOÇEŞİTLİLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPAN DİLKAYA DELTASI, SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE KARTPOSTALLIK MANZARALARA SAHNE OLUYOR.