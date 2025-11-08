Dilovası'nda parfüm dolum tesisi yangını: 3 gözaltı kararı

Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisindeki yangında 6 kişi öldü, 4 yaralandı; soruşturmada 3 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:27
Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde yangın: 6 ölü, 4 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde saat 09.00'da bir 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Soruşturmada 3 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcı vekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bir bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

