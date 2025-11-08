Dilovası'nda Parfüm Tesisi Patlaması: 6 Ölü, 7 Yaralı

Kocaeli Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde patlama ve yangın: 6 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bakan Işıkhan olayın takipçisi olacak.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:16
Dilovası'nda Parfüm Tesisi Patlaması: 6 Ölü, 7 Yaralı

Dilovası'nda Parfüm Tesisi Patlaması: 6 Ölü, 7 Yaralı

Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bölgedeki incelemeler sonrası açıklama yaptı.

Olayın Seyri

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde saat 09.00’da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bildiğiniz gibi bir patlama ve ardından da yangın meydana geldi. Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bakanlık olarak olayın ilk anından itibaren süreci yakın bir şekilde takip ediyoruz. Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hemen hızlı bir şekilde irtikal etmiştir. Olayın nedeni, sorumluları ve ihmali konusunda titizlikle inceleme yapıyoruz. Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinatörlüğünde başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz gelip de incelemelerde bulundular, raporlarını tutmaya başladılar.

İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de bakanlık olarak ben de takipçisi olacağız. Ayrıca yaralı vatandaşlarımızın durumunu da Sağlık Bakanlığımızla ortak bir şekilde koordine ederek bu duruma da müdahale etmeyi gayret edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Biraz sonra inşallah şehir hastanesinde yatan kardeşimiz var. Onun ailesini ziyaret edeceğim. Ve buradaki gerekli denetimler, teftişler tamamlandıktan sonra da kimin ihmali kusuru varsa bu konuda gerekli müdahaleyi yapacağımızı özellikle kamuoyuna ifade etmek istiyorum.

Olayın ilk anından itibaren valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, tüm arkadaşlarımız burada. Gelen tüm bu iddiaları kaydediyoruz. Müfettişlerimiz, baş müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali, kusuru varsa adaletin önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. Olayın nedeni ve sorunları hakkında da gerekli incelemenin yapılması için başmüfettişimizde görev verdim, talimat verdim. Burada başsavcılığımız aracılığıyla da bu işi koordineli bir şekilde sürdüreceğiz.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE PARFÜM DOLUM TESİSİNDE MEYDANA GELEN YANGINA İLİŞKİN BÖLGEDE...

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE PARFÜM DOLUM TESİSİNDE MEYDANA GELEN YANGINA İLİŞKİN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "PATLAMADA 6 EMEKÇİ KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBETMİŞ, 7 KARDEŞİMİZ DE YARALANMIŞTIR. KUSURU VE İHMALİ OLANLARIN HESAP VERMESİ İÇİN BAKANLIK OLARAK OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" DEDİ.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE PARFÜM DOLUM TESİSİNDE MEYDANA GELEN YANGINA İLİŞKİN BÖLGEDE...

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Varank: Türkiye’nin En Büyük Sorunu Sağlıklı Muhalefetin Olmayışı
2
Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı
3
Taşhan’da Kadın Eliyle Sanat: 517 Yıllık Yapıda Geleneksel Atölyeler Canlanıyor
4
Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu
5
ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel: Memur Hakları 21. Yüzyıla Yakışır Hale Getirilsin
6
Kocaeli Çayırova’da otomobil refüje çıktı: 1’i ağır 2 yaralı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00