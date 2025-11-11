Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Dilovası’ndaki parfüm dolum tesisindeki yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı; 11 şüpheli işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:01
Olay ve soruşturmanın son durumu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde yaşanan faciada, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 11 şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

8 Kasım tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek’in (52) hayatını kaybettiği; 1’i ağır olmak üzere 7 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Gözaltına alınanlar ve iddialar

Soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında tesisin sahibi K.O., kaçmasına yardımcı olduğu belirtilen şüpheliler, K.O.’nun oğlu, yeğeni ve vardiya amirleri yer alıyor.

Ayrıca yaralanan vardiya amiri T.Y.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü ve onun hakkında da gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

İfadeleri tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

