Dilovası'nda Parfüm Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Dilovası'nda parfüm dolum tesisinde yangın: 6 ölü

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek can kaybına yol açtı.

Olayın detayları

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı ve alevler iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına sıçradı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Can kaybı ve yaralananlar

Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde açıklandı: Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin.

