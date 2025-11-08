Dilovası'nda parfüm tesisinde ölümcül yangın: 2 vardiya amiri gözaltında

Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisindeki yangında 6 kişi öldü, 7 yaralandı. Vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltında; iş yeri sahibi K.O. Yalova'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:56
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangın, en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olayla ilgili iki vardiya amiri gözaltına alındı.

Olayın detayları

Yangın, Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde sabah saat 09.00’da, 2 katlı parfüm dolum tesisinde başladı. Alevler kısa sürede yayılarak iş yerinin yanındaki binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınsa da, Şengül Yılmaz (59), Tuğba Taşdemir (17), Nisa Taşdemir (15), Cansu Esatoğlu (15), Esma Dikan (31) ve Hanım Gülek (52) yaşamını yitirdi; 7 kişi ise yaralandı.

Soruşturma ve gözaltılar

Savcılığın talimatıyla yürütülen soruşturmada polis ekipleri, iş yeri sahibi K.O.’yu kaçma hazırlığı yaparken Yalova’da yakaladı; aracından valizler çıkmıştı. Olayla bağlantılı olarak vardiya amirleri G.B. ve H.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan T.Y. ise Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavi altında bulunuyor ve durumunun ağır olduğu bildirildi. İş yeri sahibinin oğlu İ.O.’nun ise her yerde arandığı öğrenildi.

