Dilovası'nda parfüm tesisindeki yangın: 6 işçinin halay görüntüleri ortaya çıktı

Dilovası'ndaki parfüm tesisinde hayatını kaybeden 6 işçinin, 2 ay önce tesiste düzenlenen kutlamada halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:35
Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm tesisinde çıkan yangında yaşamını yitiren 6 işçiden geriye, tesiste yaklaşık 2 ay önce çekilmiş eğlence görüntüleri kaldı. Facianın yaralı kurtulanlarından Ayfer Aras, o anlara ait videoları gözyaşlarıyla izledi.

Görüntülerdeki anlar

Ortaya çıkan videolarda, tesiste arkadaşlarının düğünü için düzenlenen kutlamada halay çeken kadın işçiler görülüyor. Görüntülerde faciada hayatını kaybeden Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek de bulunuyor. Yaralı kurtulan Ayfer Aras, videoları gösterirken duygusal anlar yaşandı.

Facianın boyutu

Tesis, Mimar Sinan Mahallesinde bulunuyor. Cumartesi sabahı saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek’in (52) hayatını kaybetti; 1’i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Eski çalışanın iddiaları: İhmal ve çalışma koşulları

Tesiste bir süre çalışıp ayrılan Sevgi Turung, iş yerindeki ihmaller ve çalışma koşullarıyla ilgili önemli iddialarda bulundu. Turung, "Yaşı küçük kızlar genelde okul harçlıklarını çıkartmak, hafta sonu çalışmak için geliyorlardı. Zaten sigorta hiç kimseye yapılmıyordu. Örneğin yaralanan Ayfer Aras 4 yıl çalıştı, ben bir sene çalıştım ve bizlere sigorta yapılmadı" dedi.

Turung, iş güvenliği önlemlerinin olmadığını şu sözlerle anlattı: "Örneğin patron yanımıza gelirdi, içtiği sigarasını yere atardı. Biz korkuyorduk, ’patlar mı acaba?’ diye. 1 sene boyunca ben öyle çalıştım. Kesinlikle güvenlik önlemi yoktu. Doğru düzgün paramızı da vermiyordu, az veriyordu. Sigorta yapmıyordu, öğle yemeği vermiyordu, herkes yemeğini evden götürüyordu, dayanacak gibi değildi. Bu yüzden bende işten çıktım."

Sevgi Turung, iş yerinin genç yaşta çalışan tercihine de dikkat çekti: "Bu iş yeri ilk açıldığında 15-20 yaş arası çalışan istiyordu. Ben oraya iş görüşmesi için gittiğimde, ’Kaç yaşındasınız?’ diye soruldu. 30 olduğumu söylediğimde, ’Seni alamam. Ben 15-20 yaş arası çalışan istiyorum’ dedi. ’Ne alakası var? Sonuçta burası bir iş yeri’ dedim. 1-2 ay sonra eleman aramaya başladı. İş başvurusunda bulunan 15-20 yaş arası değil de, bizim gibi kadınlar olunca mecbur kaldı. 15 yaşındaki kızlar da geliyordu, 13 yaşındaki kızlar da geliyordu. Onlara bizden daha az para veriyordu".

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri