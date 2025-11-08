Dilovası Yangını: Akaryakıt İstasyonunda İkinci Facia Ramak Kala Önlendi

Çalışanların müdahalesi olası ikinci felaketi durdurdu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında parfüm dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, tesis içindeki kimyasal maddeler nedeniyle hızla büyüdü; alevler çevredeki bir binanın çatısına da sıçradı.

Olayda içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Parfüm dolum tesisine yakın noktadaki akaryakıt istasyonunun sahibi Enis Artut, yangına ilk andan itibaren tanık olduklarını ve büyük bir facianın önüne geçmek için derhal önlem aldıklarını aktardı.

Artut, "Buraya alevlerin gelmemesi için bütün önlemleri aldık, yanan binaya çok yakınız" dedi.

Enis Artut, yangın anını ve müdahalelerini şöyle anlattı: "Hepimize geçmiş olsun. Saat 09.00’da bomba gibi bir sesle irkildik. Biz benzin istasyonunda oturuyorduk, koşa koşa geldik, bütün bina alev almıştı. Bağrışmaları, çığlıkları duyduk. Hemen yaralıları kurtarmaya çalıştık. Yangında ölenlerin hepsini tanıyoruz. Çocuklar buradan alışveriş yaparlardı. Çok acı, çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. İlk andan itibaren benzin istasyonunun güvenliğini sağlamak ve alevlerin bölgemize gelmemesi için gerekli bütün önlemleri aldık. Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu, çünkü yanan binaya çok yakınız. Üzüntülüyüz, büyük bir acı. Dilovası’nın başı sağ olsun".

