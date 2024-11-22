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Din Şurası'nda Yapay Zeka ve Dijitalleşme Ele Alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 7. Din Şurası'nda yapay zeka uygulamalarının din hizmetlerine entegrasyonunu tartışacak.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:13
Din Şurası'nda Yapay Zeka ve Dijitalleşme Ele Alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yenilikçi Din Şurası

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 7. Din Şurası, yapay zeka uygulamalarının din hizmetlerine entegrasyonunu masaya yatıracak. Şura, 26-28 Kasım tarihlerinde "Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

İhsan Çapcıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi ve şuranın genel sekreteri İhsan Çapcıoğlu, etkinliğin dijitalleşme konusunu kapsadığını belirtti. Çapcıoğlu, 1993 yılından bu yana devam eden din şuralarının her birinin farklı temalarda gerçekleştiğini ifade etti. Yapılacak çalışmaların, din hizmetlerinin dijitalleşen dünyadaki rolüne dair önemli sonuçlar sağlayacağını vurguladı.

300'e Yakın Katılımcı Bekleniyor

Şura kapsamında toplam 25 oturumda 55 tebliğiniz sunulması planlanıyor ve yurt içi ile yurt dışından yaklaşık 300 katılımcı yer alacak. Bu etkinliğe sadece ilahiyat hocalarının değil, aynı zamanda iletişim fakültelerindeki akademisyenler, dijital medya içerik üreticileri ve yapay zeka mühendislerinin de katılım göstermesi öngörülüyor.

Dijitalleşmenin Din Hizmetlerine Katkısı

Çapcıoğlu, dijitalleşmenin din alanındaki hizmetlerin üretimi ve yayılmasındaki öneminin altını çizerken, Dijital Yayınlar Dairesi bünyesinde çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, dijital okuryazarlık ve yapay zeka destekli uygulamaların geliştirilmesi gibi başlıkların da tartışılacağı ifade edildi.

Dijital Dönüşüm için Önemli Adımlar

Fetva hizmetlerinde dijital olanakların etkin kullanımının yanı sıra, dijital dönüşüm için gerekli altyapı çalışmalarının da ele alınacağı bu önemli şura, din hizmetlerinin gelecekteki mevcudiyetini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek 7. Din Şurası'nda dijitalleşmeyle ilgili birçok başlıkla...

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek 7. Din Şurası'nda dijitalleşmeyle ilgili birçok başlıkla birlikte yapay zeka uygulamalarının din hizmetlerine entegrasyonu da ele alınacak. Başkanlığın en yüksek istişare organı özelliğini taşıyan şura, 26-28 Kasım tarihlerinde "Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik" temasıyla Ankara'da gerçekleşecek. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi ve aynı zamanda şuranın genel sekreterliğini yürüten İhsan Çapcıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek 7. Din Şurası'nda dijitalleşmeyle ilgili birçok başlıkla...

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenecek 7. Din Şurası'nda dijitalleşmeyle ilgili birçok başlıkla birlikte yapay zeka uygulamalarının din hizmetlerine entegrasyonu da ele alınacak. Başkanlığın en yüksek istişare organı özelliğini taşıyan şura, 26-28 Kasım tarihlerinde "Dijitalleşen Dünyada Diyanet Hizmetleri: Etkililik-Verimlilik-Sürdürülebilirlik" temasıyla Ankara'da gerçekleşecek. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi ve aynı zamanda şuranın genel sekreterliğini yürüten İhsan Çapcıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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