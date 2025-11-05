Dinar'da Gazze İçin Hayır Çarşısı

Afyonkarahisar Dinar İlçe Müftülüğü ilçe merkezinde Gazze için hayır çarşısı kurdu; gelirler müftülük aracılığıyla Diyanet Vakfı'na gönderilecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:49
Dinar'da Gazze İçin Hayır Çarşısı

Dinar'da Gazze İçin Hayır Çarşısı

Vatandaşların yoğun ilgisiyle açılan çarşıda gelirler Diyanet Vakfı'na iletilecek

Afyonkarahisar Dinar İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde Gazze için hayır çarşısı kuruldu.

İlçe merkezinde açılan çarşıya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu alanda ziyaretçiler dayanışma amacıyla alışveriş yaptı.

Etkinlikte, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi ve yardım çağrısı yapıldı.

Çarşıda satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelir, müftülük bünyesinde toplanıp ardından bağış için Diyanet Vakfı'na gönderilecek.

AFYONKARAHİSAR DİNAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE MERKEZİNDE GAZZE İÇİN HAYIR ÇARŞISI...

AFYONKARAHİSAR DİNAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE MERKEZİNDE GAZZE İÇİN HAYIR ÇARŞISI KURULDU.

AFYONKARAHİSAR DİNAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE MERKEZİNDE GAZZE İÇİN HAYIR ÇARŞISI...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
5
Ege Üniversitesi'nde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başladı
6
Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı
7
BlackBox Kasım Programı Açıklandı: Sinema, Edebiyat ve Sanat Bir Arada

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş