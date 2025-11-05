Dinar'da Gazze İçin Hayır Çarşısı

Vatandaşların yoğun ilgisiyle açılan çarşıda gelirler Diyanet Vakfı'na iletilecek

Afyonkarahisar Dinar İlçe Müftülüğü tarafından ilçe merkezinde Gazze için hayır çarşısı kuruldu.

İlçe merkezinde açılan çarşıya vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu alanda ziyaretçiler dayanışma amacıyla alışveriş yaptı.

Etkinlikte, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi ve yardım çağrısı yapıldı.

Çarşıda satışı yapılan ürünlerden elde edilecek gelir, müftülük bünyesinde toplanıp ardından bağış için Diyanet Vakfı'na gönderilecek.

