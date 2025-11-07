Dini Duyguları İstismar Eden Dolandırıcılıkta 55 Şüpheli Hakimlikte

Dini duyguları istismar eden dolandırıcılık soruşturmasında 55 şüpheli hakimliğe sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden "fal", "büyü", "medyum" gibi ifadelerle faaliyet gösterip vatandaşların dini duygularını istismar eden kişilere yönelik işlemler sürdü.

Soruşturma bulgularına göre, şüpheliler tarafından kurulan sahte hesaplar ve web siteleri aracılığıyla iletişime geçilen 56 mağdur üzerinden yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde edildi. Ardından mağdurların, sorgu panelleri üzerinden tehdide ve şantaja maruz bırakılarak para vermeye zorlandığı tespit edildi.

Yapılan finansal analizler neticesinde toplam 104 şüpheli belirlendi. Bu kişilerin arasında 10 zanlının cezaevinde, 2 kişinin ise yurt dışında bulunduğu kaydedildi.

İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında 29 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 85 şüpheli gözaltına alındı.

İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 14ü emniyetten, 16 şahıs ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kalan 55 şüpheli ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma ve adli süreçler ile ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

ŞÜPHELŞLER