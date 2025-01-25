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Dinosaur World Live Tiyatrosu Ankara'da İzleyicilerle Buluştu

Dinosaur World Live tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da sahnelendi. Eşsiz dinozor gösterisi büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:58
Dinosaur World Live Tiyatrosu Ankara'da İzleyicilerle Buluştu

Dinosaur World Live Tiyatrosu Ankara'da Fantastik Bir Gösteri Sergiledi

İngiltere'de sahne alan Dinosaur World Live tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da izleyicileriyle buluştu. MEB Şura Salonunda gerçekleşen bu büyüleyici gösteriye, öğrencilerin yanı sıra aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

Bir Dinosaur Hikayesi

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) organizasyonuyla sahnelenen gösterinin ana karakteri Miranda'yı canlandıran Selin Balcıoğlu, dev dinozorların kuklacılar tarafından hareket ettirildiği performansın, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladığını ifade etti.

Balcıoğlu, oyunun her sahnelendiğinde izleyicilerin coşkulu bir şekilde karşılamasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Oyunda yaşatmaya çalıştığımız tüm duygular, heyecan ve ilham; yeri geldiğinde korku hepsini gayet coşkulu bir şekilde hissediyoruz." dedi.

Kuklacılığın Zorlukları

Balcıoğlu, oyunda 5 kuklacı ve 7 kukla ile sahnede bulunduklarını belirterek, dinozorların ağırlıklarından bahsetti. "Dinozorlarımız çok ağır. Bazen bir kuklacı 40 kiloya kadar taşıma zorunluluğu hissediyor. Bu, inanılmaz bir kas ve güç gerektiriyor. Kuklacılığın teknik açıdan zorlu bir iş olduğunu ve oyunculuğun kendine özgü bir alan olduğunu belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Miranda'nın Hikayesi

İçerik ve karakterleri hakkında detay veren Balcıoğlu, "Miranda 25 yaşında. Annesi ve babası paleontolog olarak Arjantin kıyı adasında yaşamışlar. Bu adada dinozorlar hala var. Şimdi Türkiye, Avrupa ve Amerika gibi bölgelerdeki seyircilere dinozorlarını tanıtmak istiyor. Miranda, dinozorlarına bağlı bir karakterdir ve ana hedefi, çok sevdiği dinozorları tanıtmak ve onlar hakkında bilgi vermek; ancak bunlar vahşi hayvan oldukları için durum her zaman istediği gibi gitmiyor." sözlerini kullandı.

Yarın Ankara'da son kez sahne alacak olan ekip, 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da tiyatro severlerle buluşacak.

İngiltere'de sahne alan "Dinosaur World Live" tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da...

İngiltere'de sahne alan "Dinosaur World Live" tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da izleyicilerle buluştu. MEB Şura Salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine, öğrencilerin yanı sıra aileleri de katıldı.

İngiltere'de sahne alan "Dinosaur World Live" tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da...

İngiltere'de sahne alan "Dinosaur World Live" tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da izleyicilerle buluştu. MEB Şura Salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine, öğrencilerin yanı sıra aileleri de katıldı.

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