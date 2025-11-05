Diş Hekimi Özbek: Ağız Kokusu (Halitozis) Sosyal İlişkileri Derinden Sarsıyor

Memorial Bodrum Hastanesi Diş Bölümü'nden Diş Hekimi İrem Merve Özbek, ağız kokusunun nedenleri, riskleri ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özbek, "Yapılan araştırmalar, kalıcı ağız kokusunun iletişim problemlerine, özgüven kaybına ve sosyal ilişkilerde uzaklaşmalara yol açabildiğini ortaya koyuyor" diyerek sorunun sosyal boyutuna dikkat çekti.

Nedenleri ve uyarıcı belirtiler

Özbek, "Ağız kokusunun en sık nedeni bakterilerdir" ifadesiyle başlayarak en yaygın etkenleri sıraladı. Yetersiz ağız hijyeni, diş eti hastalıkları, diş çürükleri, dil üzerindeki bakteri tabakası ve bademcik taşları başlıca nedenler arasında yer alıyor. Ayrıca yetersiz su tüketimi, sigara kullanımı ve uzun süre aç kalma gibi alışkanlıklar da kötü koku oluşumunu tetikliyor. Daha nadir görülen nedenler arasında sinüs enfeksiyonları, diyabet ve mide problemleri gibi sistemik hastalıklar bulunuyor. Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı veya beslenme bozuklukları tükürük yapısını bozarak bakteriyel birikime zemin hazırlayabilir; bu da kokunun kalıcı hale gelmesine yol açar.

Tıbbi değerlendirme ve önemine dair uyarı

Özbek, sürekli devam eden ağız kokusunun sadece estetik bir sorun olmadığını belirterek, "Sürekli devam eden ağız kokusu; diyabet, karaciğer veya mide hastalıklarının ilk sinyali olabileceğini" vurguladı. Bu nedenle geçici değilse yalnızca ağız hijyenine odaklanmak yerine altta yatan tıbbi nedenlerin araştırılması gerektiğini söyledi. Erken dönemde teşhis edilen sistemik hastalıkların tedavisi hem genel sağlık hem de ağız kokusunun ortadan kalkması açısından hayati önem taşıyor.

Korunma ve günlük bakım önerileri

Özbek, düzenli ağız bakımının kötü kokuyu önlemede en etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade etti. Buna göre; dişlerin günde en az iki kez fırçalanması, her gün diş ipi ile arayüz temizliğinin yapılması ve dilin özel bir fırça ya da kazıyıcı ile temizlenmesi temel kurallar arasında. Yılda en az iki kez diş hekimi kontrolü, diş eti hastalıkları ve çürüklerin erken tespiti için önem taşıyor. Ayrıca diş taşı temizliği ve polisaj işleminin estetik ve hijyen açısından değeri yüksek. Fırçalamaya destek olarak ağız duşu (oral irrigator) kullanımı bakterilerin azaltılmasında etkili bir yöntem olarak öneriliyor.

Pratik yaşam önerileri

Özbek, ağız kuruluğunu önlemek için gün içinde yeterli miktarda su içilmesini, sigara ve alkol tüketiminin azaltılmasını veya bırakılmasını tavsiye etti. Soğan, sarımsak, kahve gibi kokulu gıdaların aşırı tüketiminden kaçınılmasını; şekersiz sakız çiğnenerek tükürük üretiminin artırılmasını ve antibakteriyel ağız gargaralarının ağız hijyenine destek olması gerektiğini belirtti. Son olarak, kokunun kalıcı hale gelmesi durumunda kulak burun boğaz veya gastroenteroloji gibi ilgili uzmanların değerlendirmesinin gerekebileceğini, altta yatan sistemik hastalık tedavi edildiğinde ağız kokusunun da ortadan kalkacağını vurguladı.

Özetle: Kalıcı ağız kokusu yalnızca hijyen eksikliğine bağlı olmayabilir; doğru teşhis, düzenli bakım ve gerektiğinde tıbbi değerlendirme ile sorun büyük ölçüde giderilebilir.

DİŞ HEKİMİ ÖZBEK: "AĞIZ KOKUSU SOSYAL İLİŞKİLERİ DERİNDEN SARSABİLİYOR"