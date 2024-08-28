Diş Hekimliği Sınav Başvuruları Başladı

Diş Hekimliği Sınavları İçin Başvurular Başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılına ait diş hekimliği sınavlarının başvurularını almaya başladı. Adaylar, 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS 2. Dönem) ve 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Diş Hekimliği 2. Dönem) için başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvuru Tarihleri

Başvurular, 4 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edilecek. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri üzerinden veya ÖSYM’nin resmi web sitesi aracılığıyla başvuru yapabilirler. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması da başvuru sürecinde kullanılabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin Kaynaklar

Sınav süreçleri hakkında detaylı ve güncel bilgilere ulaşmak için 2024-DUS 2. Dönem ve 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınav Kılavuzları incelenebilir.