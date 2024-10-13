Diş Hekimliği Sınavlarının Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

Diş Hekimliği Sınavlarının Soru ve Cevapları Yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bugün yapılan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. dönem) ile

2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) soru ve cevaplarını erişime açtığını duyurdu.

Sınav Detayları ve Erişim Bilgileri

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, söz konusu sınavlara ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'u yayımlandı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden detaylara ulaşabilecek. Sınav sorularının tamamına 10 gün boyunca erişim açık kalacak.

Temel soru kitapçığının görüntülenmesi için son tarih 23 Ekim saat 23.59 olarak belirlendi.