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Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi İçin Tercihler Başladı

2024-DUS 1. dönem ek yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM tarafından başlatıldı. Son tarih 15 Ağustos!

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:52
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi İçin Tercihler Başladı

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi İçin Tercih Süreci Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS) için 1. dönem ek yerleştirme tercihlerinin başladığını duyurdu.

Tercih İşlemleri Ne Zaman?

Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 15 Ağustos saat 23:59'a kadar başvuru işlemleri yapılabilecektir.

Teraftalar Nasıl Başvuru Yapacak?

Adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak gerçekleştirebilirler.

Kılavuzun Kuralları Geçerli

Ek yerleştirme sürecinde, 2024-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar geçerlilik arz etmektedir.

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