Diş İltihabı Hayati Tehlike Oluşturdu, Genç Hasta Kurtarıldı

Diş İltihabı Hayati Tehlike Oluşturdu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Gamze Kılıçer, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonucunda, diş iltihabına bağlı olarak göğüs boşluğunda enfeksiyon tespit edildi. Gamze, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne sevk edilerek acil bir ameliyata alındı.

Erken Müdahale Hayat Kurtardı

Bölgedeki sağlık ekipleri, Kılıçer’in durumu ciddiyet arz ettiğinden hemen YYÜ'ye sevk etti. Yapılan tetkiklerde diş iltihabının mediastinatis olarak bilinen durum oluşturduğuna dair bulgular elde edildi. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Fuat Sayır, Dr. Semra Ağırbaş ve anestezi uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, 3 saat süren başarılı bir operasyonla baskıyı kaldırıp enfeksiyonu temizleyerek Kılıçer’in hayatını kurtardı.

Prof. Dr. Sayır’dan Uyarılar

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Sayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diş apsesi gibi durumların göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Sayır, "Diş enfeksiyonu, mediastinit denilen göğüs boşluğundaki yapılara inerek çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu tablo hızlıca müdahale gerektiriyor," dedi.

Hastanın Durumu İyi

Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözetim altında tutulan Gamze Kılıçer’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktor Kılıç, "Operasyon sonrasında hastamızın durumu stabil. Yakında taburcu etmeyi planlıyoruz," açıklamasında bulundu.

Gamze Kılıçer’den Teşekkür Mesajı

Kılıçer, yaşadığı tedavi sürecinden memnun kaldığını belirterek, "Sağlık durumum iyiye gidiyor. Doktorlar ve sağlık personeline çok teşekkür ederim, benimle çok ilgilendiler," şeklinde konuştu. Kılıçer, diş sağlığına dikkat edilmesi gerektiği konusunda herkesi bilinçlendirmeye çağırdı.