Diş Kliniğine Silahlı Saldırı: Tedavi Süresi Nedeniyle İki Şahıs Tutuklandı

Adana'da Diş Kliniğine Silahlı Saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tedavi süresi uzadığı gerekçesiyle bir diş kliniğinde silahlı saldırı meydana geldi. Gece saatlerinde kapalı olan iş yerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda, pompalı tüfek kullanıldığı öğrenildi.

Olayın Detayları

Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan diş tedavi kliniğine saldırı düzenleyen kişi veya kişilerin, motosikletle geldiği saptandı. Kliniğin pencereleri ve duvarları çok sayıda saçma isabetiyle hasar gördü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti.

Güvenlik Kamerası İncelemeleri

Ekipler, kliniğin güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelediğinde, iki şüphelinin motosikletle olay yerine geldiklerini tespit etti. Saldırıyı düzenleyen şahısların Orhan A. (22) ve kendisine yardımcı olan Muhammed Can K. (21) olduğu belirlendi. Şüpheliler, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İfadenin Ardından Tutuklama

Orhan A.'nın, tedavi sürecinin uzaması nedeniyle öfkeyle bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi. Yakalanan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandılar.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerine göre, motosikletli saldırgan, sürücünün arkasında bulunan Orhan A., pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtıktan sonra bölgeden kaçtı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tedavi süresi uzadığı iddiasıyla diş kliniğine kapalı olduğu sırada pompalı tüfekle ateş açan hasta ve kendisine yardım eden arkadaşı tutuklandı.