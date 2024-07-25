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Dış Politika Danışmanı Kılıç'tan Netanyahu'ya Tepki

Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasını sert bir dille eleştirdi, soykırım iddialarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:22
Dış Politika Danışmanı Kılıç'tan Netanyahu'ya Tepki

Dış Politika Danışmanı Kılıç'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya yönelik güçlü bir tepki gösterdi.

Kılıç'ın açıklaması: "Gazze'de aylardır devam eden soykırımın faili Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına rağmen ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması, hem tarihi bir leke hem de insanlık adına utanç kaynağıdır."

Kılıç, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Filistin'de gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, bu durumu insanlık tarihine sığmayacak bir katliam olarak nitelendirdi.

Kılıç, "Bu sebeple, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mazlum Filistin halkının yanında olmaya ve bu işgalin sona ermesi için adaleti savunmaya var gücümüzle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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