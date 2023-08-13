Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji tahminleri güncellendi: Yağmur, rüzgar..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre doğu Marmara, orta ve doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Ardahan çevresinde yerel sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Marmara bölgesinin genelinde ise kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA KARŞI UYARI





Rüzgarın bugün Marmara'nın batı kesimlerinde kuzey, doğu kesimlerinde güney ve batı kesimlerinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Öte yandan, diğer bölgelerde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenirken, Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Marmara bölgesinde havanın parçalı bulutlu olması beklenirken İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın yanı sıra Sakarya, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek.

Bölgenin batı kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve aynı zamanda kısa süreli olarak esmesi beklenirken tahminlere göre rüzgar hızı 75 kilometreye kadar ulaşacak.