Discord'da Müstehcen İçerik Paylaşımına Tutuklama

Discord'da Tutuklamalar Devam Ediyor

Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. isimli çocuğun da yer aldığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada, M.E.Ö. adlı şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sosyal medyada paylaşılan müstehcen içerik ve kurgu videolarla ilgili olarak kapsamını genişletti.

Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Yayın yaptıkları tespit edilen "HAHA" rumuzlu kanalın yöneticilerinden olan M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesini verdi. Ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğince, M.E.Ö., "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın Geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdide maruz kaldığına dair görüntülerin incelendiğini duyurmuştu. Siber Daire Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalarda videonun kurgu olduğu belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, E.N.B. isimli çocuğun güvenliğinin sağlandığını belirtirken, şantaj ve tehdit içeren görüntüleri yayımlayan 18 yaşındaki T.D. adlı şüphelinin de Ankara'da gözaltına alındığını aktardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte T.D. de tutuklandı.