DOLAR
34,2 0,06%
EURO
37,49 -0,18%
ALTIN
2.889,33 -0,7%
BITCOIN
2.072.043,88 -0,28%

Discord'da Müstehcen İçerik Paylaşımına Tutuklama

Discord'da E.N.B. adlı çocuğun yer aldığı görüntülerle ilgili soruşturmada bir kişi daha tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 19:31
Discord'da Müstehcen İçerik Paylaşımına Tutuklama

Discord'da Tutuklamalar Devam Ediyor

Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. isimli çocuğun da yer aldığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada, M.E.Ö. adlı şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sosyal medyada paylaşılan müstehcen içerik ve kurgu videolarla ilgili olarak kapsamını genişletti.

Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Yayın yaptıkları tespit edilen "HAHA" rumuzlu kanalın yöneticilerinden olan M.E.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya'da gözaltına alınan M.E.Ö., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesini verdi. Ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğince, M.E.Ö., "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın Geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdide maruz kaldığına dair görüntülerin incelendiğini duyurmuştu. Siber Daire Başkanlığı tarafından yapılan araştırmalarda videonun kurgu olduğu belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, E.N.B. isimli çocuğun güvenliğinin sağlandığını belirtirken, şantaj ve tehdit içeren görüntüleri yayımlayan 18 yaşındaki T.D. adlı şüphelinin de Ankara'da gözaltına alındığını aktardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte T.D. de tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Onayladı
2
Fransa, UNIFIL'i Lübnan'da Gerilimi Azaltma Amaçlı Destekliyor
3
Ordu'da Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Bilim Kurulu Kuruluyor
4
Podemos Lideri Belarra'dan İsrail'e Sert Tepki
5
İzmir'deki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Emine Erdoğan ve Armanda Begay: Dostluk ve İşbirliği Temasları
7
Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak