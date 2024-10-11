Discord'da Müstehcen İçerik Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 3'e Yükseldi

Discord'daki Önemsiz İçerik Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı müstehcen içerikli görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Son olarak, şüpheli F.T.'nin tutuklanmasıyla bu durum gerçekleşti.

Soruşturmanın Detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma çerçevesinde, Discord'da müstehcen paylaşımlar ve kurgu videolar yayımlayan bir kanalın yöneticisi olduğu tespit edilen HAHA takma adlı F.T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan F.T., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yolu ile savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

F.T., Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Geçmişe Dönük Açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medya üzerinden tehdit edildiği yönündeki videoların Siber Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini belirtti. Videonun kurgu olduğunun tespit edilmesinin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü, E.N.B. adlı çocuğu koruma altına aldığını ve ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde yürütüleceğini duyurdu.

Bu olayla bağlantılı olarak, dezenformasyon yaparak yanıltıcı içerikler yayımlayan 18 yaşındaki T.D. de Ankara'da gözaltına alındı. Soruşturmanın genişlemesiyle, başka bir şüpheli M.E.Ö. de Konya'da gözaltına alındı. T.D. ve M.E.Ö. tutuklandı.