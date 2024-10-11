DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.141.456,68 0,72%

Discord Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar

Discord'daki paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:56
Discord Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar

Discord'daki Paylaşımlar Üzerine Soruşturma

Türkiye'de popüler mesajlaşma platformu Discord'da yer alan paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturmada, 2 yeni kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, "C31K" ismiyle bilinen grubun yöneticileri E.K. ve A.T. gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte E.K. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Discord üzerinden bir kadından vücuduna kolonya döküp yakarak tehdit ettiği öne sürülen başka bir şüpheli Ö.P. de tutuklandı.

Soruşturmanın Arka Planı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kız çocuğunun tehdit edildiği iddialarının Siber Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini duyurmuştu. Videonun kurgu olduğu belirlenmiş, İzmir Emniyet Müdürlüğü ise E.N.B. adlı çocuğun koruma altına alındığını açıklamıştı. Tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddia edilen görüntüleri halka yanıltıcı bir şekilde yayımlayan 18 yaşındaki T.D. de Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sürecinde, daha önce "HAHA" isimli grupta yer alan yöneticiler T.D. ve M.E.Ö.'nün yanı sıra, son olarak F.T. de tutuklandı. Böylece soruşturmaya dahil edilen toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
2
Batı Trakya Türkleri Atanmış Müftüleri Protesto Etti
3
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
4
Ankara'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'Simsiyah' Yürüyüşü
5
Malatya'da Yeni Bir Okul Daha Açıldı
6
Diyarbakır'da Trajik Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak