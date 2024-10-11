Discord Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar

Discord'daki Paylaşımlar Üzerine Soruşturma

Türkiye'de popüler mesajlaşma platformu Discord'da yer alan paylaşımlar nedeniyle yürütülen soruşturmada, 2 yeni kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, "C31K" ismiyle bilinen grubun yöneticileri E.K. ve A.T. gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu süreçte E.K. tutuklanırken, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Discord üzerinden bir kadından vücuduna kolonya döküp yakarak tehdit ettiği öne sürülen başka bir şüpheli Ö.P. de tutuklandı.

Soruşturmanın Arka Planı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir kız çocuğunun tehdit edildiği iddialarının Siber Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini duyurmuştu. Videonun kurgu olduğu belirlenmiş, İzmir Emniyet Müdürlüğü ise E.N.B. adlı çocuğun koruma altına alındığını açıklamıştı. Tehdit ve şantaja maruz kaldığı iddia edilen görüntüleri halka yanıltıcı bir şekilde yayımlayan 18 yaşındaki T.D. de Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sürecinde, daha önce "HAHA" isimli grupta yer alan yöneticiler T.D. ve M.E.Ö.'nün yanı sıra, son olarak F.T. de tutuklandı. Böylece soruşturmaya dahil edilen toplam tutuklu sayısı 5'e yükseldi.