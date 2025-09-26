Dışişleri Bakan Yardımcıları New York'ta BM 80. Genel Kurulu'nda Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcıları New York'ta BM 80. Genel Kurulu Çerçevesinde Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz, Ayşe Berris Ekinci ve Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta bir dizi diplomatik temasta bulundu.

Genel Katılım ve Paylaşımlar

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, bakan yardımcıları BM 80. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen çeşitli toplantılara katıldı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayşe Berris Ekinci'nin Görüşmeleri

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Temas Grubu'nun ilk toplantısına katılarak, İİT çerçevesinde Afganistan'la angajmana yönelik eşgüdümün güçlendirilmesinin altını çizdi.

Ekinci, ayrıca Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni ile Türkevi'nde bir araya gelerek, Fransa ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, aynı zamanda Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Gayriresmi Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu CICA'nın Asya'da güven artırıcı rolünü ve Yeniden Asya Girişimi temelinde bölgeye yönelik uzun vadeli taahhüdünü vurguladı.

Nuh Yılmaz'ın Katılımı

Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Filistin konulu Lahey Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, toplantıda yaptığı hitapta, Gazze'de yaşananların yalnızca bir insanlık trajedisi olmadığını, aynı zamanda uluslararası düzenin ahlaki çöküşünü teşkil ettiğini, İsrail'in Filistin'deki saldırganlığının, soykırımcı eylemlerinin ve bölgedeki yayılmacılığının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Zeki Levent Gümrükçü'nün Görüşmeleri

Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü de Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) Siyasi Direktörü Christian Turner ile Türkevi'nde bir araya gelerek, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

New York temasları, Türkiye'nin çok taraflı platformlarda aktif rol alma ve bölgesel meselelerde diplomatik yoğunluğunu sürdürme kararlılığını yansıtıyor.