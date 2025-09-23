Dışişleri Bakan Yardımcıları New York'ta: BM 80. Genel Kurulu Temasları

Dışişleri Bakan Yardımcıları BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'nda New York'ta

Dışişleri Bakan Yardımcıları Nuh Yılmaz ve Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında ABD'nin New York kentinde bir dizi görüşme ve toplantıya katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, heyet New York'ta çeşitli temaslarda bulunarak uluslararası gündemin önemli başlıklarını ele aldı.

Gazze'nin Erken Toparlanması ve Yeniden İnşası toplantısı

Yılmaz, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında Mısır, Almanya ve Filistin'in ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen "Gazze'nin Erken Toparlanması ve Yeniden İnşası" konulu toplantıda konuştu. Yılmaz, Türkiye'nin Filistinlilerin kendi topraklarındaki onurlu ve meşru varlığına saygı gösteren tüm yeniden inşa çabalarını desteklediğini yineledi.

Su Diplomasisi toplantısı

Ekinci, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında Suudi Arabistan tarafından düzenlenen "Su Diplomasisi: Sürdürülebilir Kalkınma ve İşbirliği için Köprü" başlıklı bakanlar düzeyindeki toplantıya katıldı. Ekinci, artan su kıtlığı ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele için su alanında uluslararası işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

İkili Görüşme: UNOPS yetkilisi ile iş birliği olanakları

Ekinci, Türkevi'nde BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü ve BM Genel Sekreter Yardımcısı Jorge Moreira da Silva ile bir araya gelerek ikili işbirliğini güçlendirme imkanlarını ele aldı.