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Dışişleri Bakan Yardımcılarından BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar

Dışişleri Bakan Yardımcıları, BM 79. Genel Kurulu kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:41
Dışişleri Bakan Yardımcılarından BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar

Dışişleri Bakan Yardımcıları'nın BM 79. Genel Kurulu Vurgusu

Dışişleri Bakan Yardımcıları, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde bir dizi diplomatik görüşme gerçekleştirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, bu görüşmelere dair çeşitli bilgiler paylaşıldı.

MIKTA Toplantısı'nda Önemli Konular Ele Alındı

Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, 26. MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, "BM Geleceğin Zirvesi'nin çıktıları ile MIKTA kalkınma ajansları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" konuları tartışıldı.

Sürdürülebilirlik için Su İşbirliği Vurgusu

Ekinci, BM 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, Tacikistan'ın düzenlediği "Yükselen Denizler ve Eriyen Buzullar Arasında Kolektif Su Geleceğimizi Güvence Altına Almak" temalı Bakanlar düzeyindeki toplantıya katıldı. Burada, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında su alanındaki uluslararası işbirliğinin önemi üzerinde durdu.

Sudan'daki Durum Üzerine Görüş Alışverişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, BM 79. Genel Kurulu marjında, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed ile aynı platformda bir araya geldi. İki taraf, ikili ilişkilerin yanı sıra Sudan'daki güncel durumu değerlendirme fırsatı buldu.

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