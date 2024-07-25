Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay'dan Batı Trakya Türk Azınlığı İle Önemli Toplantı

Bakan Yardımcısı Bozay, Gümülcine'de Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:05
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay'dan Batı Trakya Türk Azınlığı İle Önemli Toplantı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Üyeleriyle Buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Bozay'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun değerli üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, soydaşların karşılaştığı sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Süreçte, toplantının sağlıklı bir diyalog ortamında gerçekleştirildiği vurgulanırken, azınlığın ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınmasının önemi ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!