Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay'dan Batı Trakya Türk Azınlığı İle Önemli Toplantı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Üyeleriyle Buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Bozay'ın, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’nun değerli üyeleriyle bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, soydaşların karşılaştığı sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Süreçte, toplantının sağlıklı bir diyalog ortamında gerçekleştirildiği vurgulanırken, azınlığın ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alınmasının önemi ifade edildi.