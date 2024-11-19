DOLAR
34,49 0,09%
EURO
36,55 0,17%
ALTIN
2.914,82 -0,47%
BITCOIN
3.198.967,42 -1,68%

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Ukrayna ile İlişkileri Gözden Geçirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mişçenko ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:53
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Ukrayna ile İlişkileri Gözden Geçirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişçenko ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Bozay ve Mişçenko, Bakanlık'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Ukrayna'daki savaş ve bölgesel ile küresel gelişmeler de masaya yatırıldı.

İkili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunarak, çeşitli konulardaki görüşlerini paylaştılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selanik'teki Atatürk Evi Restorasyona Gidiyor: 4 Aralık'tan İtibaren Kapalı
2
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Pakistan'da Kaçırılan 7 Polis Kurtarıldı
4
20. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Platformu Başvuruları Başladı
5
Melike Şahin, Londra Caz Festivali'nde Sahne Alacak
6
Şi Cinping ve Macron, G20 Zirvesi'nde Stratejik İlişkileri Güçlendirdi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya İçin Ateşkes Çağrısı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek