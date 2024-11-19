Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Ukrayna ile İlişkileri Gözden Geçirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişçenko ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Bozay ve Mişçenko, Bakanlık'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Ukrayna'daki savaş ve bölgesel ile küresel gelişmeler de masaya yatırıldı.

İkili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunarak, çeşitli konulardaki görüşlerini paylaştılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.