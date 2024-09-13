Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, ABD'nin Sudan Temsilcisiyle Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, ABD Temsilcisi Perriello'yu Kabul Etti

Ankara'da, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, ABD'nin Sudan Özel Temsilcisi Tom Perriello ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme İçeriği

Duran, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu görüşmenin ana hatlarını açıkladı. Görüşmede, diplomatik süreçlerin sürdürülmesi, çatışmaların durdurulması ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması konuları masaya yatırıldı.

Sudan'daki Gelişmeler ve Bölgesel Yansımaları

Ayrıca, Sudan'daki siyasi gelişmelerin bölgede yarattığı etkiler de tartışıldı. Duran, uluslararası işbirliğinin ve dayanışmanın önemini vurguladı.