Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran'ın Diplomatik Görüşmeleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde önemli diplomatik temaslarda bulundu.

Resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, Duran, Genel Kurul marjında düzenlenen 16. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)-ASEAN Ortak Bakanlar Toplantısı'nda konuşma gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi çerçevesindeki Asya merkezli çok taraflı iş birliklerine verdiği önem ifade edildi.

Bunun yanı sıra, Duran, BM Genel Kurulu kapsamında Çin ve Brezilya'nın eş-başkanlığında gerçekleştirilen Ukrayna Barış Planı Hakkında Bakanlar Toplantısı'nda da önemli bir konuşma yaptı.