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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 20:07
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, mülteci politikaları ve küresel insani yardıma dair konuların ele alındığı bir platform oldu.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin detayları X sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Paylaşımdan anlaşıldığı üzere, Duran ve Grandi aralarındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

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