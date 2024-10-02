Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Senegal'de Siyasi İstişarelerde Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın Senegal Ziyareti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Senegal'in başkenti Dakar'da ikili siyasi istişarelerde bulundu. Bu kapsamda, Duran Senegal Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Khare Diouf ile bir araya geldi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları, ekonomik kalkınma hedefleri ve güncel meseleler hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın ay sonunda Türkiye'ye yapacağı ziyaretin detayları da görüşüldü.

Silahlı Kuvvetler Bakanı İle Toplantı

Bakan Yardımcısı Duran, ziyaretinin ardından Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop tarafından da kabul edildi. Bu önemli görüşmeler, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.