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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Somali'de Üst Düzey Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali'de üst düzey görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye-Somali ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:14
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Somali'de Üst Düzey Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın Somali Ziyareti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Somali'nin başkenti Mogadişu’da önemli temaslarda bulundu. Duran, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelerek, Türkiye-Somali ilişkileri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Somali ile olan ilişkileri son dönemde önemli bir ivme kazandı. Bunun en önemli göstergesi ise karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artması oldu.

Mogadişu'daki Görüşmeler

Duran, 10 Şubat tarihinde Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ikili ilişkilerin yanı sıra, Etiyopya-Somali arasında yaşanan gerginliğin giderilmesi amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan arabuluculuk girişimi olan Ankara Süreci hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Gelecek Planlamaları

11 Aralık 2024'de imzalanan Ankara Bildirisi çerçevesinde kabul edilen Teknik Müzakerelerin hazırlıkları öne çıktı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, bu müzakerelerin ilerlemesi için Türkiye'nin katkısının önemini vurguladı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından Duran'ın Somali'deki temasları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Duran, 6 Şubat tarihinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'yı da ziyaret ederek burada da önemli görüşmeler gerçekleştirmiştir.

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