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Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye'nin Avrupa'daki Rolünü Vurguladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Avrupa'nın geleceğinde Türkiye'nin stratejik önemine değindi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:57
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye'nin Avrupa'daki Rolünü Vurguladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, Türkiye'nin Avrupa'daki Stratejik Rolüne Dikkat Çekti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türklerin Avrupa'nın geleceğinde kritik bir yere sahip olması gerektiğini vurguladı. Duran, Balkanlar, Kuzey Afrika, Kafkaslar, Orta Asya ve Karadeniz'de Türkiye’nin artan gücünün aynı zamanda Avrupa'nın istikrarına katkı sağladığını ifade etti.

Mostar Köprüsü ve Kültürel Birliktelik

Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı vesilesiyle düzenlenen "Gelecek İçin Diyalog" paneline katılan Duran, köprünün sadece fiziksel bir yapı olmadığını, Avrupa'nın farklı kültürlerini bir arada yaşatmayı simgelediğini belirtti. "Mostar Köprüsü, Avrupa'nın geçmişindeki çatışmaları değil, birlikteliği temsil ediyor," dedi.

Avrupa Birliği'nin Rolü ve Türkiye'nin Katkısı

Duran, Avrupa Birliği'nin Balkanların istikrarı üzerindeki etkisini değerlendirirken, "AB'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etmemesi, stratejik bir vizyon eksikliği olarak görülüyor," diye konuştu. Duran, dünya çapında yaşanan çatışmaların Türkiye'nin bu süreçteki önemini artırdığını da ekledi.

Panelin sonunda, Duran, "Mostarska 2024" başlıklı ortak bildiriyi imzaladı. Aynı zamanda Bosna Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkic ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Ayrıca, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Prof. Mahmud Erol Kılıç da etkinlikte sunum yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla...

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (sağ 3), "Avrupa için Geçmiş, Bugün ve Gelecek Arasında Köprü Kurmak" isimli oturumda sunum yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla...

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (sağ 3), "Avrupa için Geçmiş, Bugün ve Gelecek Arasında Köprü Kurmak" isimli oturumda sunum yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla...

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (sağ 3), "Avrupa için Geçmiş, Bugün ve Gelecek Arasında Köprü Kurmak" isimli oturumda sunum yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla...

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (sağ 3), "Avrupa için Geçmiş, Bugün ve Gelecek Arasında Köprü Kurmak" isimli oturumda sunum yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla...

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (sağ 3), "Avrupa için Geçmiş, Bugün ve Gelecek Arasında Köprü Kurmak" isimli oturumda sunum yaptı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla...

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla "Gelecek İçin Diyalog" paneli düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran (sağ 3), "Avrupa için Geçmiş, Bugün ve Gelecek Arasında Köprü Kurmak" isimli oturumda sunum yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla düzenlenen "Gelecek İçin Diyalog" paneline katıldı. Duran, panel sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla düzenlenen "Gelecek İçin Diyalog" paneline katıldı. Duran, panel sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla düzenlenen "Gelecek İçin Diyalog" paneline katıldı. Duran, panel sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla düzenlenen "Gelecek İçin Diyalog" paneline katıldı. Duran, panel sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

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