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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Enerji Güvenliği Konferansına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, İstanbul'daki 'Temiz ve Güvenli Enerji' konferansında kritik enerji işbirliklerini anlattı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:06
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Enerji Güvenliği Konferansına Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, İstanbul'daki Konferansa Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Atlantik Konseyi tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen "Temiz ve Güvenli Enerji" başlıklı bölgesel konferansa katıldı. bu etkinlikte, enerji güvenliği ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Enerji İşbirlikleri Üzerine Görüşmeler

Konferans sırasında Ekinci, ABD Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Reta Jo Lewis ile bir araya gelerek enerji projelerinin finansmanı ve ikili işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, üçüncü ülkelerde ortak çalışma olanaklarını da ele aldı.

ABD ile Enerji Güvenliği Üzerine Toplantı

Ekinci, ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Enerji Kaynaklarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Geoffrey Pyatt ile de görüşerek enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

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