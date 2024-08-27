Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan Irak ziyareti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Iraklı Yetkililerle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak Temsilciler Meclisi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile önemli bir görüşme yaptı.

Görüşmenin Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu görüşme Ankara'da gerçekleşti. Toplantıda, Kerkük'teki güncel gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin Duruşu

Açıklamada, "Türkiye, Irak Türkmenlerine desteğini sürdürmeye devam edecektir." ifadesine de yer verildi.