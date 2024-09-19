Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz Suriye Müzakere Komisyonu ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısının Önemli Görüşmesi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'de kalıcı bir siyasi çözüm sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde faaliyet gösteren Suriye Müzakere Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.
Görüşmede Ele Alınan Konular
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, görüşmede BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına dayanan siyasi çözüm çabaları üzerinde yoğunlaşıldı.
Bu toplantı, Suriye'deki mevcut durum ve muhalefetin meşruiyeti konusunda önemli adımların atılmasına zemin hazırlayabilir.