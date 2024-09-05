Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Taşkent'te Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Taşkent'te Önemli Temaslar Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye'nin Büyükelçiliği ve TİKA Taşkent Ofisini ziyaret etti.

Büyükelçi Olgan Bekar ile Buluşma

Bakan Yılmaz, ziyareti sırasında Büyükelçi Olgan Bekar tarafından karşılandı. Bekar, elçilik çalışanlarını tanıtmakla birlikte, Yılmaz ve heyetini elçilik binasında gezdirerek bilgilendirdi.

Özbekistan-Türkiye İlişkileri Üzerine Sohbet

Yılmaz, daha sonra büyükelçilik makamında Bekar ile samimi bir sohbet gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ilişkilere dair görüş alışverişinde bulundu.

TİKA'nın Projeleri Hakkında Bilgi Alındı

Bakan Yardımcısı, daha sonra TİKA Taşkent Program Koordinatörlüğüne geçerek Koordinatör Ali Rıza Tezcan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tezcan, Özbekistan'daki TİKA faaliyetleri ve yürütmekte olduğu projeler hakkında detaylı bilgi sundu.

Önemli Toplantılar ve Görüşmeler

Yılmaz ve ekibi, Taşkent'teki temalarının yanı sıra, Özbekistan-Türkiye Siyasi İstişare Toplantısı'na katıldı. Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda), Özbekistan’da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Olgan Bekar (sağda), karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda), Özbekistan’da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Olgan Bekar (sağda), karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda), Özbekistan’da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Olgan Bekar (sağda), karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda), Özbekistan’da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Olgan Bekar (sağda), karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda), Özbekistan’da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Olgan Bekar (sağda), karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda), Özbekistan’da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Olgan Bekar (sağda), karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz (solda), Özbekistan’da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörlüğünü ziyaret etti. Yılmaz ve beraberindeki heyeti Büyükelçi Olgan Bekar (sağda), karşıladı.