Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB Genel Sekreteri Sannino ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Sannino Arasında Önemli Görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz ve Sannino'nun Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası sırasında gerçekleştirdiği toplantının önemli bir platform oluşturduğu ifade edildi.

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Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve mevcut bölgesel gelişmelerin ele alındığı bilgisi paylaşıldı. Taraflar arasında diyalogun devam etmesinin önemi vurgulandı.