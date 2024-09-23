DOLAR
34,15 -0,16%
EURO
38,02 0,3%
ALTIN
2.886,3 -0,41%
BITCOIN
2.155.687,14 0,05%

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB Genel Sekreteri Sannino ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino ile New York'ta görüştü.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:47
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB Genel Sekreteri Sannino ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz ve Sannino Arasında Önemli Görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz ve Sannino'nun Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası sırasında gerçekleştirdiği toplantının önemli bir platform oluşturduğu ifade edildi.

Gündem Maddeleri

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve mevcut bölgesel gelişmelerin ele alındığı bilgisi paylaşıldı. Taraflar arasında diyalogun devam etmesinin önemi vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
2
Çin ve Japonya Dışişleri Bakanları, New York'ta Çocuk Cinayetini Görüşecek
3
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, AB Genel Sekreteri Sannino ile Görüşme Gerçekleştirdi
4
Zonguldak'ta Abartı Egzozlu Araca 7 Bin 945 Lira Ceza Uygulandı
5
Yeniden Refah Partisi'nden Müslüman Ülkeler İçin Birlik Çağrısı
6
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
7
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Şehit Polis Memuru İçin Taziye Mesajı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor