Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, ABD'li Heyeti Ağırladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'dan Önemli Kabul

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Temsilciler Meclisi Ulaştırma ve Altyapı Komitesi Başkanı Sam Graves ve beraberindeki heyeti çatı altında ağırladı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Görüşmenin İçeriği

Bakanlık, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Sam Graves başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadelerine yer verdi. Bu toplantının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı pekiştirmeye yönelik önemli adımlardan biri olduğu değerlendiriliyor.