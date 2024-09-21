Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, BM Temsilcisi Pedersen ile Suriye Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM Suriye Özel Temsilcisi ile Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile New York'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin detayları X sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Paylaşımda, "Görüşmede 2254 sayılı BMGK Kararı temelinde Suriye'de siyasi çözüm çabaları ve Anayasa Komitesinin yeniden toplanmasının önemi üzerinde duruldu" ifadesine yer verildi.