Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Şam'a Yaptırımların Süresiz Kaldırılması Çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, AB'nin Suriye konferansında yaptırımların koşulsuz olarak kaldırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 23:13
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Şam'a Yaptırımların Süresiz Kaldırılması Çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Şam'a Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Avrupa Birliği'nin (AB) düzenlediği Suriye konulu konferansta, Şam yönetimine sağlanan muafiyetlerin yetersiz olduğunu belirtti. Yılmaz, yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, Suriyelilerin gündelik yaşamında hızlı bir iyileşmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Konferansa Katılım

Yılmaz, Türkiye’yi temsil ederek katıldığı 9. Brüksel Konferansı'nda, Suriye'deki geçiş sürecinin başarısı için uluslararası desteğin önemini vurguladı. Suriye yönetiminin kapsamlı bir geçiş süreci yürütmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, bu adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Suriye'nin Ekonomik Güvenliği

Suriye'nin ekonomik güvenliğinin ülkenin istikrarı açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, Suriyelilerin memleketlerine dönüşlerini teşvik etmek için kapsamlı yeniden inşa çabalarına ve istihdam olanaklarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yaptırımların Kaldırılması ve Güvenlik

Son dönemdeki muafiyetleri memnuniyetle karşıladığını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Yılmaz, yaptırımların mutlaka kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının, terör unsurlarının tamamen temizlenmesine bağlı olduğunu vurguladı.

İkili Görüşmeler

Konferans çerçevesinde Yılmaz, İngiltere Dışişleri Bakanı Hamish Falconer, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Motzfeldt Kravik, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen gibi önemli isimlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Konferansa katılan paydaş ülkelerin ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin Suriye'nin durumu üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği'nin "Suriye’de geçiş...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği'nin "Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği'nin "Suriye’de geçiş...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'yi temsilen Avrupa Birliği'nin "Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansına katıldı.

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