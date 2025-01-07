Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Irak'taki Yeni Nesil Hareketi Lideri ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Irak'ta önemli bir görüşme gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'ın Süleymaniye kentinde merkezi bulunan Yeni Nesil Hareketi lideri Şahsuvar Abdulvahid ile bir araya geldi. Bu görüşme, iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye dair bilgileri X sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, Yılmaz'ın Abdulvahid ile gerçekleştirdiği görüşmenin içerikleri hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

Yeni Nesil Hareketi Hakkında

Süleymaniyeli iş insanı Abdulvahid, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) en büyük muhalefet partisi olan Yeni Nesil Hareketi'nin lideridir. Hareket, 20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen IKBY seçimleri'nde iktidar partileri, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)'nden sonra en yüksek oyu alarak 100 sandalyeli IKBY parlamentosunda 15 milletvekili kazanmıştır.