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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, KİH Genel Sekreteri Abdülaziz ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, KİH Genel Sekreteri İrfan Ali Abdülaziz ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:40
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, KİH Genel Sekreteri Abdülaziz ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Irak'taki KİH Yönetimine Ziyaret

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi (KİH) Partisi Genel Sekreteri İrfan Ali Abdülaziz ile bir araya geldi.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın Abdülaziz ile gerçekleştirdiği bu görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi. Ancak, bu tür görüşmelerin her iki taraf için de siyasi ilişkileri güçlendirme açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

Özellikle bölgesel iş birlikleri ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi bağlamında gerçekleşen bu tür toplantılar, Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip eden Türkiye için stratejik öneme sahip.

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