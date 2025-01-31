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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya'nın Suriye Temsilcisi Lavrentiev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:39
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Putin'in Suriye Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev ile önemli bir görüşme yaptı. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi ve taraflar arasında Suriye'deki son gelişmeler gündeme alındı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yılmaz ve Lavrentiev arasındaki görüşmenin detaylarına yer verildi. Suriye'nin mevcut durumu ve uluslararası iş birlikleri üzerine yapılan diyalog, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

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