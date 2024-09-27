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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye Muhalefetiyle Görüştü

BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde Nuh Yılmaz, Suriye muhalefetiyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:49
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye Muhalefetiyle Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın Önemli Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Suriye muhalefetini temsil eden bir heyetle New York'ta bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yılmaz'ın, BT 79. Genel Kurulu'nda Suriye muhalefetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin detayları aktarıldı. Bu toplantıda, Suriye ihtilafının temel sorunlarının kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının yolları masaya yatırıldı.

Yılmaz, Suriye'deki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı bir barış sağlanması adına atılacak adımlar üzerinde durdu. Toplantıda, muhalefetin durumu ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

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