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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin Terörden Arındırılması İçin Kararlılığını Vurguladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Paris'teki konferansta Suriye'nin terörden arındırılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:16
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin Terörden Arındırılması İçin Kararlılığını Vurguladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferansta, Türkiye'nin Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması konusundaki kararlılığını vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yılmaz, konferans kapsamındaki beyanında, Suriye'deki yönetimle angajmanın ve yönetime desteğin ülkenin istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Suriye'nin istikrarının ülke, bölge ve ötesi için elzem olduğunu ifade etti.

Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşmasının önündeki sınamaların, Suriye'nin kararlılığı ve uluslararası toplumun desteğiyle aşılabileceğini kaydeden Yılmaz, Suriye'nin kapsayıcı geçiş sürecinin tesisinde attığı adımların memnuniyetle karşılandığını vurguladı. Birleşmiş Milletler (BM) ve Suriyeli uzmanların bu süreçteki desteğinin önemine dikkat çekti.

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, Suriye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere değinen Yılmaz, Suriye'nin terör unsurlarından tamamen arındırılması konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu yineledi.

Yılmaz, Suriye'nin kuzeydoğusundaki doğal kaynakların, Suriye halkının çıkarları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak amacıyla, Suriye'deki yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiğine işaret etti.

Suriye'nin istikrarının sürdürülebilir kılınması için yeniden imar çalışmalarının başlaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, ülkeye uygulanan yaptırımların ön koşulsuz bir şekilde kaldırılmasının önemine dikkat çekti.

Yılmaz ayrıca, konferans çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Direktörü Frederic Mondoloni, Fransa'nın Suriye Özel Temsilcisi Jean-François Guillaume, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hossam Zaki ile görüştü.

Bu konferans, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde ve 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantıların devamı niteliğini taşıyor.

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